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Alanya Doğa örnek oldu

Alanya Doğa Okulları öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nda 'Dünya sadece bize ait değil' sloganıyla bir dizi etkinlik düzenledi

Alanya Doğa örnek oldu

Alanya Doğa Okulları öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nda 'Dünya sadece bize ait değil' sloganıyla bir dizi etkinlik düzenledi

05 Ekim 2017 Perşembe 20:47
Alanya Doğa örnek oldu
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ALANYA Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek kimsesiz hayvanlara  “Bir Kap Mutluluk” sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları mama ve ihtiyaç malzemelerini bağışlayan Doğa öğrencileri, barınaktaki hayvanlarla keyifli anlar geçirdiler. Alanya Belediyesi’nin yeni teknolojilerle kurduğu hayvan barınağında hayvanların iyi şartlar altında bakılıp tedavi olduklarını gören Doğa öğrencileri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve veteriner hekimlere teşekkür ettiler. Öte yandan Alanya Doğa Fen ve Anadolu Lisesi t-MBA öğrencileri de  kampanya kapsamında topladıkları mamalarla sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar. Dünya Hayvanları Koruma Haftası çerçevesinde Alanya Doğa Okulları’nda etkinlikler hafta boyunca sürdü. Okulun konferans salonunda  gerçekleştirilen programda ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan drama büyük beğeni topladı. Hayvan Hakları Bildirgesi'nin sahnelendiği drama katılımcılardan tam not aldı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ve veteriner hekim Hasan Eşit’in eğitici ve eğlenceli sunumlarının ardından etkinlik sona erdi. 

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Alanya Doğa OkullarıDünya Hayvanları Koruma HaftasıAlanya Doğa
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