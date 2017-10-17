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Alanya'da yeni başarılara koşuyor

Özel bireylerle yaptığı başarılı çalışmalarla Alanya’nın adını yurtiçinde ve yurt dışında başarı ile temsil eden Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, yeni başarılara imza attı

Alanya'da yeni başarılara koşuyor

Özel bireylerle yaptığı başarılı çalışmalarla Alanya’nın adını yurtiçinde ve yurt dışında başarı ile temsil eden Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, yeni başarılara imza attı

17 Ekim 2017 Salı 22:57
Alanya'da yeni başarılara koşuyor
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DENİZLİ'DE gerçekleştirilen ve bini aşkın öğrencinin katıldığı Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları’na Alanya damgasını vurdu. 
Yüzme, atletizm ve bocce branşlarında 9 sporcu ile şampiyonaya katılan Özgün Kardelen toplamda 15 madalya alarak sadece gönüllerin değil kürsülerinde şampiyonu oldu.
Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Feridun Özdeş “Bir organizasyonu da Alanya’mıza ve kurumumuza yakışan başarılı bir sonuçla tamamladık. Yıllardır sabırla, inatla devam ettirdiğimiz spor çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Amaç sadece madalya kazanmak değil. Bizim için madalya sadece ödül. Asıl kazandığımız özgüven, gurur, başarabilme hissi, toplumsal uyum ve sosyal becerilerin kazanılması. Büyük ve tecrübeli bir ekibiz. Sporcularımız başarısında antrenörlerimizin, özel eğitimcilerimiz ve tüm Özgün Kardelen ailesinin emekleri var. Her zaman bizleri destekleyen Alanya Gençlik Spor Müdürümüz sayın Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’a teşekkür ediyorum. Başarılarımız inşallah artarak devam edecektir.”
Özgün Kardelen sporcuları yüzmede 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük, atletizmde 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük, boccede ise 3 üçüncülük aldılar. 

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