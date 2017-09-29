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Alanya'da velilerin kapı tepkisi

Parlayüksel İlkokulu ile Ayşe Melahat Erkin İlkokulu arasında bulunan demir kapı, velilerin tepkisine neden oluyor

Alanya'da velilerin kapı tepkisi

Parlayüksel İlkokulu ile Ayşe Melahat Erkin İlkokulu arasında bulunan demir kapı, velilerin tepkisine neden oluyor

29 Eylül 2017 Cuma 22:10
Alanya'da velilerin kapı tepkisi
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EVLERİ karşı tarafta bulunan veliler demir kapı nedeniyle okul etrafından dolaşmak zorunda kalıyor.  Veliler "Yan yana 2 devlet okulu bulunuyor. İki okulun ortasında yer alan kapı kilitli. Diğer taraftaki veliler, öğrencilerin buradaki dar ve tehlikeli yoldan geçmesini istiyor. Onların çocuğunun güvenliği önemliymiş. Herhalde bizimkiler önemsiz. Diğer okul zengin kesimi, Ayşe Melahat Erkin İlkokulu fakir kesimi gibi bir algı var. Ayşe Melahat Erkin İlkokulu'nun müdürüyle konuşuyoruz. Müdür suçu diğerine atıyor. Parlayüksel İlkokulu'nun müdürü de suçu diğer müdüre atıyor. Ayşe Melahat Erkin İlkokulu'nun müdüründe de anahtar var ama kapıyı açmıyor. Bu şekilde olmaz. O zaman bizim öğrencilerimizin kaydının Parlayüksel İlkokulu'na çıkması gerekir. Niye bu tarafa dolaşıyoruz? Buradan da çok sayıda insan geliyor. Onlar Parlayüksel İlkokulu'na geçebiliyor. Kendilerinin kapıları var. Oradan onların öğrencileri girebiliyor. Bizim öğrencilerimiz giremiyor. Sebep olarak kendi çocuklarının güvenliği gösteriliyor. Sanırım İstiklal Marşı söylenirken bu okuldan bir veli saygı duruşunda bulunmamış. Sonra da birbirlerine tavır almışlar. En küçük şeyden nem kapıyorlar. Faturası da çocuklarla velilere kesiliyor. Daha önce konuyla ilgili Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidilmiş ama bir sonuç alınamamış. Bu kapı iki okul arasında ortak şekilde yaptırılmış diye duyduk. Bizim asıl şikayetimiz evimizin diğer tarafta olması ve karşı taraftan dolaşmamız. Evimiz diğer tarafta. Sadece giriş ve çıkışlarda kapı açılsın diyoruz. Kapı olsun ama giriş çıkışlarda buradan geçilmesine müsaade edilsin" dediler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Parlayüksel İlkokuluAyşe Melahat Erkin İlkokulu
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