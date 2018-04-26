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Alanya'da üniversiteler tanıtılıyor

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği üniversitelerin tanıtım programına, Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı

Alanya'da üniversiteler tanıtılıyor

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği üniversitelerin tanıtım programına, Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı

26 Nisan 2018 Perşembe 00:01
Alanya'da üniversiteler tanıtılıyor
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ÜNİVERSİTE sınavına girecek lise son sınıf öğrencilerine tercih yapmadan önce üniversiteleri tanıma fırsatı sunan etkinlik büyük ilgi gördü. Programa Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Uysal, lise öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Uysal, "Bütün hizmetler ayağınıza geliyor, bakın 22 üniversite sizi ayağına çağırmıyor, buraya kadar geliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş bir tanıtım için büyük üniversitelerimizi de davet edeceğiz" dedi. Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada, "Buradaki amacımız gençlere yeni bir vizyon çizmek ve farkındalık oluşturabilmek. 'Üniversitemi tanıyorum, mesleğimi seçiyorum' sloganı ile yola çıktık" diye konuştu.

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Alanya Milli Eğitim Müdürlüğüüniversit
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