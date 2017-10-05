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Alanya'da okullarda trafik eğitimlerine başlandı

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı okullarda eğitim programlarına yeniden başladı

Alanya'da okullarda trafik eğitimlerine başlandı

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı okullarda eğitim programlarına yeniden başladı

05 Ekim 2017 Perşembe 13:19
Alanya'da okullarda trafik eğitimlerine başlandı
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YILIN ilk programında Toslak ve Güzelbağ İlkokulu’nda 229 öğrenciye uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Yeni dönemde Toslak ve Güzelbağ ilkokul ve ortaokulunda çalışmalarına devam eden Trafik Eğitim Parkı eğitimleri yıl içerisinde binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşıyor. Alanya Belediyesi ve Trafik Eğitim Derneği işbirliği ile yürütülen programlarda "Yaya kuralları, yolcu kuralları, trafikte emniyet kemerinin önemi ve trafikte insan davranışı hakkında sunum yapıldı. Konuyla ilgili her öğrenciye görsel broşürler dağıtıldı. Öğrencilerin anlatılan konuları uygulamalı anlamaları açısından akülü arabalarla pratik yapılarak öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Her hafta belirli periyotlar halinde kırsal mahallelerdeki okullarda gerçekleştirilecek olan eğitimlerin yanı sıra Alanya merkezdeki okullar trafik eğitim parkına gelerek eğitimlerini alabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaOkulTrafik Eğitimi
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