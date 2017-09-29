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Alanya'da GZP-Kıbrıs beklentisi artıyor

Kıbrıs'taki eğitim gören öğrencilerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'ndan Kıbrıs'a uçuş veya Alanya'dan feribot seferleri düzenlenmesi konusundaki beklentileri giderek artıyor

Alanya'da GZP-Kıbrıs beklentisi artıyor

Kıbrıs'taki eğitim gören öğrencilerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'ndan Kıbrıs'a uçuş veya Alanya'dan feribot seferleri düzenlenmesi konusundaki beklentileri giderek artıyor

29 Eylül 2017 Cuma 22:43
Alanya'da GZP-Kıbrıs beklentisi artıyor
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YENİ Alanya'nın 26 Eylül'de kamuoyuna 'Öğrencilerden GZP-Kıbrıs hattı çağrısı' başlığıyla duyurduğu haberinde Kıbrıs'taki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin adaya 20-22 saatte ulaştığı ve uçak biletlerine yüksek meblağlarda ödeme yaptıklarına yer verilmişti. Türkiye ve Kıbrıs'a daha rahat ve kolay ulaşmak isteyen öğrenciler, bu konuda Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yardım istemişti. Alanya kamuoyunda bu konuda büyük beklenti oluşurken, konu sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

FATMA SEMA ÖZSÜER: "Girne Belediye Başkanı ile Şubat ayındaki görüşmemizde bu konuya çok üzüldüğünü dile getirdi."
    
OĞUZ KORUM: "Sayın Bakanımız Çavuşoğlu'nun konuyu halledip, öğrencilerin hayır duasını alacağına yürekten inanıyoruz."

MUSTAFA KARAGÖZ: "Yalnız Alanya değil, Gazipaşa, Anamur ve Bozyazı GZP'yi kullanır."

FAHRETTİN YILDIZ: "Çok önemli bir konu. Şimdiye kadar yapılmaması düşündürücü."

MUSTAFA DURUSOY: "Çok doğru bir düşünce. Öğrencinin dışında turizme de katkı sağlar."

ERKAN DEMİRCİ: "Uçağı bilemem ama hızlı feribotla 3 saatte varıyorduk. Süre olarak bakılırsa uçağın öncesi ve sonrasını da hesaba katarsak uçakla aynı süre. Hem de daha ekonomik. O yüzden feribot seferleri başlatılması daha mantıklı olacaktır. Taşucu'ndaki feribotlardan biri haftada bir-iki gün Alanya'ya çalışabilir."

AHMET TOP: "Başkanlar, meclis üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar niçin seçiliyor? Görevleri nedir? 3 tarafımız denizlerle çevrili. Kıbrıs 75 mil. 2 saat ama feribot yok. Hangi devirde yaşıyoruz? GZP var ama Kıbrıs'a, İzmir'e uçak yok. Alanya, Gazipaşa, Anamur, Bozyazı kenetlenip ulaşımları hizmete açalım."

SALİHA EMEN BELEN: "Kesinlikle olması gerekir. Uçak biletleri çok uçuk. Biraz fiyat düşerse talep çok olur."

ALİ SAFA DİM: "Konuyu ele alanlara teşekkürler, büyük ihtiyaçtı GZP-Kıbrıs. Bir de lütfen GZP-İzmir'i de ele alalım. GZP'den İzmir'e niye uçuş yok?"

KADRİYE AKBULUT: "Çok iyi düşünülmüş. Benim de Kıbrıs'ta okuyan kuzenim var. Bu konuda çok sıkıntı çekiyor."

HALE TAS: "İnşallah olur da öğrenciler rahat eder. Alanya ve çevresinde Kıbrıs'ta okuyan o kadar öğrenci var ki. Biri de benim kuzenim. Ulaşım için yüksek ücretle sadece Pegasus firmasının kalktığı havayolu şirketi, öğrencileri ekonomi ve zaman yönünden zorluyor. Alanya'dan feribotla veya GZP'den ulaşımın sağlanması şart."

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısDışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğluGazipaşa-AlanyaGzp
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