Alanya'da 'Eko Okul' artıyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hacıkura İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek okul bahçesine bitki dikimi yaptı

Alanya'da 'Eko Okul' artıyor
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ALANYA Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle şehirde yürütülen 'Eko Okullar Programı' kapsamında Hacıkura İlkokulu'nda Eko Okul Grubu ile bitki dikim etkinliği gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Hacıkura İlkokulu'nu ziyaret ederek, okul bahçesinde hazırlanan yerlere öğrencilerle beraber çiçek dikimi yaptı. Öğrenciler dikimler tamamlandıktan sonra ekolojik dengenin önemi ve doğayı korumak gerektiği konusunda bilgilendirildi. Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, amaçlarının çocukların çiçek sevgisini ve çevreye olan duyarlılıklarını geliştirmek olduğunu belirterek, çocukların toprakla ve doğayla buluşmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.
 

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