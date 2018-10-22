Alanya'da eğitime yeni soluk

TÜRKİYE'NİN kanayan yaralarından biri olan eğitim sistemine, Alanya Alaaddin Keykubat Koleji yeni bir soluk getiriyor. Yükselen okul duvarlarına ve çocukları okul sıralarına hapseden teorik sisteme inat Alaaddin Keykubat Koleji, duvarları yıkarak çocukları doğayla ve kentle buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta tarih derslerini İç Kale/Ehmedek bölgesinde işleyen öğrenciler bu kez de coğrafya dersi için Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’ndeydi. İşitsel ve görsel zekaya aynı anda hitap etmeyi amaçladıklarını ifade eden coğrafya öğretmeni Salih Uysal “Okul yönetimimiz ile birlikte öğrencilerimizi, ezberci sistemden uzak, görsel zekalarına da hitap edebileceğimiz bir eğitime tabi tutmayı amaçlıyoruz. Zira bu şekilde duydukları bilgileri görsel olarak da beyinlerine kaydederek anlattıklarımızı somutlaştırabiliyorlar. Bu da öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor ve başarıyı da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Teorik bilgiyi okul duvarlarını aşarak yerinde öğrenen çocukların keyifleri ise görülmeye değerdi. Öğrenciler bu yöntemle dersi daha iyi öğrendiklerini ifade ederken “Ezberlemiyoruz, öğreniyoruz” yorumunda bulundular. Yanı sıra okul yönetimi ve öğretmenlerine de teşekkür ettiler.