Alanya'da dünyanın çevresini ölçtüler
Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla birlikte eğitici ve öğretici bir etkinliğe imza atıldı
EĞİTİM 23.09.2019, 21:52
Ramazan ÖZDEMİR
ALANYA Bilim ve Sanat Merkezi ve Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Gölge boyu ile dünyanın etrafını ölçme" etkinliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, güneşin saatlere göre konumundan yola çıkarak dünyanın çevresini ölçtüler. Etkinliğe ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla harmanlanması gerektiğine dikkat çekti. Proje Merkez Müdürü Hilmi Uslu da etkinliğe ilişkin bilgiler aktardı.
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|5
|10
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|5
|9
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|5
|9
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|9
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|5
|8
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|5
|8
|9. Balıkesirspor
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|7
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|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
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|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
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|5
|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
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|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
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|6
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|4. Arsenal
|6
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|6
|11
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|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|8
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|6
|8
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|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
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|5
|10
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|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1