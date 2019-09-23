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Alanya'da dünyanın çevresini ölçtüler

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla birlikte eğitici ve öğretici bir etkinliğe imza atıldı

EĞİTİM 23.09.2019, 21:52
Alanya'da dünyanın çevresini ölçtüler
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Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA Bilim ve Sanat Merkezi ve Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Gölge boyu ile dünyanın etrafını ölçme" etkinliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, güneşin saatlere göre konumundan yola çıkarak dünyanın çevresini ölçtüler. Etkinliğe ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla harmanlanması gerektiğine dikkat çekti. Proje Merkez Müdürü Hilmi Uslu da etkinliğe ilişkin bilgiler aktardı.

#Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü
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