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Alanya'da Denizcilik Lisesi müjdesi

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, Manavgat'da düzenlenen "Birlik Dayanışma" yemeğinde denizcilere sektörle ilgili müjdeler verdi

Alanya'da Denizcilik Lisesi müjdesi

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, Manavgat'da düzenlenen "Birlik Dayanışma" yemeğinde denizcilere sektörle ilgili müjdeler verdi

01 Nisan 2018 Pazar 21:25
Alanya'da Denizcilik Lisesi müjdesi
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KENDİROĞLU, 5 yıllık faaliyetlerini anlatırken sektörel sorunları da çözmeye çalıştıklarını söyledi. TOBB tarafından yapılan denetimler sonucu üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdikleri için Antalya DTO'ya Akreditasyon Sertifikası Belgesi verildiğini anlatan Kendiroğlu, Manavgat'ta marina yapımı konusunda da önemli adımlar atıldığını kaydetti. Manavgat Marinası'nı bölgedeki üyelerle birlikte uygulamaya koyacaklarını anlatan İnanç Kendiroğlu şunları söyledi: "ÖTV'siz yakıt Defteri almak için üyelerimiz çok uzak ilçelerden Antalya'ya geliyordu. Şimdi Kaş, Kemer ve Manavgat Liman Başkanlıklarından ÖTV'siz yakıt defteri alabilecekler. STCW belgesi almak bir hayli zordu. Soru Bankasında bin 800 soru var. Şimdi bu sorular basitleştirilecek. Su sporcusu kendi faaliyet alanında yatçı yatçılıkla ilgili sorulardan sınava girecek. Önümüzdeki dönemden itibaren STCW belgesi sorunu kalmayacak."  
Su sporları yapan işletmelere ait ticari sürat teknelerinin boyunun uzatılacağını, bu teknelerin donatı sorunlarının giderilmiş olacağını kaydeden Kendiroğlu, Manavgat'ın yat limanı sorununda önemli yol aldıklarını söyledi. Manavgat Marinasını bölgedeki sektörde faaliyet gösteren üyelerle birlikte uygulamaya koyacaklarını hatırlatan Kendiroğlu, "Manavgat'ta denizde 450, karada 350 yat kapasiteli olmak üzere toplam 450 dönüm alanda yat limanı kurulacak. Marinayı üyelerimizle kuracağımız ve herkesin eşit hisseye sahip olacağı şirket ile yönetmek arzusundayız. Alanya yıllardır denizcilik okulu istiyordu. Alanya'da Denizcilik Lisesi'nin temelini de yakın zamanda atacağız" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Deniz Ticaret Odasıİnanç KendiroğluManavgatBirlik Dayanışma
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