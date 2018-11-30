Alanya'da denizcilerin sınav heyecanı

Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, geçtiğimiz hafta Alanya’da deniz tutkunlarına müjdeyi vermiş ve Amatör Denizci Belgesi almak adına sınava Antalya’da girme devrinin sona erdiğini Yeni Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile açıklamıştı

Alanya'da denizcilerin sınav heyecanı
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SAYHAN, 1 Aralık cumartesi günü gerçekleşecek ilk sınavın saatine ilişkin de bir hatırlatma yaptı. Bini aşkın deniz tutkunu cumartesi günü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) saat 14.30’te başlayacak sınavla belgelerine kavuşacak.

SINAVLAR ARTIK ALANYA’DA 
Amatör Denizci Belgesi almak adına sınava Antalya’da girme devri sona erdi. Online başvuru sistemiyle birlikte en yakın merkez olan Antalya’da gerçekleşen sınavlar artık Alanya’da yapılacak. İlk sınav ise 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da ALTSO çatısı altında gerçekleşecek. 
EĞİTİM VE SINAVLAR ÜCRETSİZ
Yanı sıra daha evvel ücrete tabi olan eğitimler ve sınavlar da düzenlemenin ardından ücretsiz olarak yapılacak. Sınava girmeden evvel hazırlanması gereken belgelerde de bir düzenlemeye gidilerek, belgenin alınmasında adayların karşı karşıya kaldıkları zorluklar da çözüme kavuşturuldu. 

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