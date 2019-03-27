Alanya'da büyük heyecan

ETKİNLİĞE Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit ve Mehmet Erkan Ergen ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Parlayüksel İlkokulu'nun ritim grubunun gösterisiyle başlayan yarışma Hacıkura, Obaköy, İncekum Öztaş, Aşağı Oba Hasan Atıcı, Hayate Hanım, Kemal Şuberi, Özel Doğa ve Ayşe Melahat Erkin İlkokulu, Atatürk, Hamit Özçelik, Mehmet Akif Ersoy, Kestel Ortaokulu ile Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi'nin gösterileriyle devam etti. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yapılan kültürel ve sportif faaliyetlerin önemine değinip, halk oyunlarının kültürümüzdeki yerini anlattı. Geleneksel Halk Oyunları Şenliği Yarışması'nda dereceye giren okullar ise madalyalarını alarak başarılarını taçlandırdı. Yarışmada Minikler Geleneksel Düzenlemesi Dalda Hacıkura İlkokulu, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalda Atatürk Ortaokulu, Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dalda Parlayüksel İlkokulu, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dalda Kestel Ortaokulu ve Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi ekibi birinci oldu.