Alanya'da bilgisayar kursu için kayıtlar başlıyor

ALANYA Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek Temel Bilgisayar Kullanımı ve Office Programları Eğitim Kursu kayıtları başlıyor. 10 Nisan-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Office Programları Eğitimi” 72 ders saatinden oluşacak. Eğitim sonunda yapılan sınav ile başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı “Office Programları Eğitimi” sertifikası almaya hak kazanacaklar.