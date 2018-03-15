Alanya'da bilgisayar kursu için kayıtlar başlıyor

ALANYA Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek Temel Bilgisayar Kullanımı ve Office Programları Eğitim Kursu kayıtları başlıyor. 10 Nisan-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Office Programları Eğitimi” 72 ders saatinden oluşacak. Eğitim sonunda yapılan sınav ile başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı “Office Programları Eğitimi” sertifikası almaya hak kazanacaklar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.