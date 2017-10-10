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Alanya Bil, velileri toplandı

Alanya'nın yeni eğitim kurumu Bil Alanya Koleji, ilk veli toplantısını gerçekleştirdi

Alanya Bil, velileri toplandı

Alanya'nın yeni eğitim kurumu Bil Alanya Koleji, ilk veli toplantısını gerçekleştirdi

10 Ekim 2017 Salı 23:32
Alanya Bil, velileri toplandı
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OKUL konferans salonunda Bil Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi’nin konuşmasıyla başlayan toplantı, okul zümre başkanlarının ve okul rehberlik öğretmeninin konuşmasıyla sona erdi. Sayi, konuşmasında değişen dünyayla birlikte değişen eğitim anlayışını videolarla destekleyerek velileri bilgilendirdi. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri konusuna vurgu yapan Sayi, okuldaki eğitimin bunun üzerine yoğunlaştığının altını çizdi. Okul zümre başkanları ise yaptıkları konuşmalarda, geçtiğimiz hafta kaldırılan TEOG sınavından ve yerine uygulanmaya başlanması öngörülen sistemden kısa bir şekilde bahsederek; Bil Alanya öğretmenlerinin yeni sistemle ilgili bütün hazırlıkları çok önceden yapmaya başladığını ifade ettiler. Daha sonra değişen sınav sistemiyle ilgili detaylı bilgi veren okul rehber öğretmeni Serap Cihangiroğlu, eğitim sisteminin değişikliklere uğrayabileceğini belirterek, “Değişmeyen tek şeyin öğrenmeyi öğrenme”  olduğunu belirtti. Konferans salonunda başlayan toplantı, velilere yapılan kahve ikramının ardından sınıflarda yapılan toplu ve bireysel görüşmelerin ardından sona erdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bil Alanya Koleji
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