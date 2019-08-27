Alanya Bil Koleji'nden okul öncesi tavsiyeleri 

Ceren Şahin

YAZ tatilinin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve velilerin okul hazırlıkları da hız kazandı. Başlayacak eğitim öğretim sezonu öncesinde hem veliler, hem de öğrenciler bir yandan heyecanlı, bir diğer yandan ise kaygılı. Özellikle ilkokula yeni başlayacak çocukların okula ve eğitim sürecine adaptasyon süreçleri aileler için büyük önem arz ederken, ailelerin imdadına Alanya Bil Koleji Okul Psikoloğu Fırat Boyacı yetişti. Boyacı ailelere çocuklarının uyum sürecini kolaylaştıracak önerilerde bulundu.

‘GERÇEKÇİ CEVAPLAR VERİN’

Okula yeni başlayacak olan çocukların sorularına gerçekçi cevaplar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Boyacı “Öğrencilerimizin, alışkın olduğu ev ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan okul ortamına geçişi belli bir uyum sürecini gerektirmektedir. Öğrenci ve velilerin bu süreçte yaşadıkları kaygı doğal ve geçicidir. İlk olarak çocuğa okul ortamının da doğal bir yaşam ortamı olduğu, eğlenebileceği gibi zorlanabileceği de anlatılmalıdır. Okul hakkında çocuğun sorduğu sorulara gerçekçi cevaplar verilmeli ve çocukta büyük beklentiler oluşturulmamalıdır” dedi.

‘KAYGILARINIZI YANSITMAYIN’

Boyacı ailelere tavsiyelerde bulunarak “Çocuk, okula ilk defa başladığında veya okul değişikliklerinde önceden okul ortamını görmeli ve öğretmeni ile tanıştırılmalıdır. Öğretmen ve ebeveyn arasında güven ilişkisi olduğu çocuğa yansıtılmalıdır. Okulla ilgili varsa kendi kaygılarınızı yansıtmayın. Sakin ve gerginlikten uzak, mutlu bir izlenim vermeye çalışılmalıdır. Öğrenci ağlamaya başlarsa okulda kalması gerektiğini bu tepkilerin bir şey değiştirmeyeceğini ona net bir şekilde ifade etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

‘VEDALAŞMA KISA TUTULMALI’

Psikolog Boyacı her çocuğun bu stresle başa çıkabileceğini belirterek ailelerin vedalaşma süresini kısa tutması gerektiğine dikkat çekti. Boyacı “Okul bitiminde orada olacağınızı veya servisle gelecekse evde onu karşılayacağınızı açıklayabilirsiniz. Öğretmenin çocuğu fark ettiğinden emin olduktan sonra vedalaşabilir ve okuldan ayrılabilirsiniz. Vedalaşma süresini kısa tutmaya önem verilmelidir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN ORYANTASYON

Alanya Bil Koleji olarak çocukların adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak adına oryantasyona alacaklarını ifade eden Boyacı “Alanya Bil Koleji, öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak için 2-6 Eylül tarihleri arasında oryantasyon programını gerçekleştirecek. Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan oryantasyon ile okula yeni başlayan çocukların gereken tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel veya bedensel becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Bu şekilde de en kısa zamanda okula karşı aidiyet hissinin oluşması sağlanıyor. Anaokulu, ilkokul 1 ve 2’inci sınıfların katılacağı oryantasyon programı ile çocukların okulla ve eğitim süreciyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını hedefliyoruz” dedi.