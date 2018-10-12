Alaaddin Keykubat Koleji’nde teori ve pratik bir arada

TÜRKİYE’NİN kanayan yaralarından biri olan eğitim sistemine, Alanya Alaaddin Keykubat Koleji yeni bir soluk getiriyor. Yükselen okul duvarlarına ve çocukları okul sıralarına hapseden salt teorik sisteme inat Alaaddin Keykubat Koleji, duvarları yıkarak çocukları doğayla, tarihle buluşturdu. İşitsel ve görsel zekaya aynı anda hitap etmeyi amaçladıklarını ifade eden tarih öğretmeni Erdem Sakamet önderliğinde öğrenciler bugün tarih dersinde Alanya tarihiyle buluştu ve derslerini İç Kale’de işledi. Sakamet Dim TV (dimtv.tv)’ye yapmış olduğu özel açıklamada “İşitsel zekaya hitap ederken görsel zekaya da hitap edebilmek öğrencinin dersi anlaması adına gerçekten çok önemli. Malum sürekli değişen sınav sistemi ve ezbere dayalı eğitim sisteminde çocuklar nefes almakta zorlanıyorlar. Tarihini bilmeyen toplumlar geleceğini inşa edemezler. Bu anlamda öğrencilerimizin tarih dersinden verim alabilmeleri için onları tarihle buluşturuyoruz. Bu sayede hem Alanya’nın kültürel değerlerini öğreniyorlar hem de pratik saha içerisinde anlattığımız konu daha çok akılda kalıyor” ifadelerini kullandı. Teorik bilgiyi pratik saha içerisinde öğrenen yanı sıra Alanya’nın tarihi dokusu içerisinde sosyalleşen çocukların keyifleri ise görülmeye değerdi. Öğrenciler bu yöntemle dersi daha iyi kavradıklarını ifade ederken okul yönetimi ve öğretmenlerine de teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 16:43