Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü

ÜNİVERSİTEDEKİ bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla verilen Üstün Başarı Ödülü’ne Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında, "İnşaat mühendisliği alanında katı cisimler mekaniği" üzerine yaptıkları doktora tezi ile Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bekir Akgöz ve tez danışmanı Prof. Dr. Ömer Civalek layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerine ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2017 Akademide "Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde YÖK tarafından düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde gerçekleştirilen programla verildi.