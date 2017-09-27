Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd.Doç. Dr. Bekir Akgöz ve Prof. Dr. Ömer Civalek’i Üstün Başarı Ödülü’ne layık gördü

Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd.Doç. Dr. Bekir Akgöz ve Prof. Dr. Ömer Civalek’i Üstün Başarı Ödülü’ne layık gördü

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:55
Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü
banner404

ÜNİVERSİTEDEKİ bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla verilen Üstün Başarı Ödülü’ne Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında, "İnşaat mühendisliği alanında katı cisimler mekaniği" üzerine yaptıkları doktora tezi ile Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bekir Akgöz ve tez danışmanı Prof. Dr. Ömer Civalek layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerine ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2017 Akademide "Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde YÖK tarafından düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde gerçekleştirilen programla verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi’Antalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var
TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var
Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı
Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim