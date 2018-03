Akademi'ye rekor başvuru

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne başvuru sayısında, Antalya, tüm iller arasında birinci oldu. Antalya genelinde 1.040 kişinin başvuru yaptığı akademi 4 Ekim'de (bugün) Alanya ve Serik'te, 7 Ekim'de ise Antalya'da başlayacak. Derslerin ilkine 4 Ekim'de AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Alanya'da, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise Serik’te girecek. Herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin her vatandaşın katılabildiği akademiye başvuru sayısının memnun edici olduğunu belirten AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla Antalya Siyaset Akademisi'ne başvuruda birinci oldu. Yoğun talep üzerine Antalya merkezdeki okulun yanı sıra Alanya, Finike ve Serik'te okullar açılıyor. Bakanlar ve Genel Başkan Yardımcıları gibi birçok üst düzey isim okullarda derslere girecek. Bu açıdan derslerin son derece verimli geçeceğine inanıyorum" dedi.

İLK DERS BUGÜN AKM'DE

Siyaset Akademisi'nin Türkiye’de siyasete yön verecek kişilerin belirlenmesi için düzenlendiğini belirten Berberoğlu, "Aktif siyasetin içerisinde yer almak isteyen, siyasete meraklı veya kendisini geliştirmek isteyen kişiler bu akademiye katılıyor. Geçmişte düzenlediğimiz akademilerden siyasetin çeşitli kademelerinde birçok kişi yetişerek görev aldı. Akademiyi başarı ile tamamlayan öğrencilerimize, gerçekleşecek sınavların ardından sertifika vereceğiz. 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi ile demokrasi ve özgürlüğümüze bir kez daha saldırıldı. Böyle bir tabloda vatanına milletine bağlı nesillerin ve siyasetçilerin önemini bir kez daha gördük yaşadık. Bu yüzden demokrasiye bağlı ilkeli, ahlaklı siyasetçilere ülkemizin çok ihtiyacı var. Vatanını milletini seven milletiyle kucaklaşan siyasetçilere hepimizin her zaman çok ihtiyacı var. İnşallah böyle siyasetçilerimizi bu akademilerde yetiştireceğiz. O yüzden siyaset akademimizi önemsiyoruz. Siyaset Akademisi'nin Antalya ve Alanya'ya hayırlı olmasını temenni ederek, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. Alanya'daki ilk ders, Alanya Kültür Merkezi'nde bugün saat 18.00'de başlayacak ve toplam 8 hafta sürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.