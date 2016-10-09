Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

AHEP'ten bir ilk

1. Alanya Kumdan Heykel Yarışması, haftasonu Alanya’da gerçekleştirildi. AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya katılım son derece yoğundu

AHEP'ten bir ilk

1. Alanya Kumdan Heykel Yarışması, haftasonu Alanya’da gerçekleştirildi. AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya katılım son derece yoğundu

09 Ekim 2016 Pazar 20:43
AHEP'ten bir ilk
banner404
ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nin Alanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 1. Alanya Kumdan Heykel Yarışması Galip Dere Plajı’nda yapıldı. Özel Alanya HEP Koleji İlkokulu ile Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ve halk arasından amatör katılımcıların ilgi gösterdiği yarışmada “At” isimli kumdan heykel birincilik ödülünü kazanırken “Sfenks” ve “El” isimli çalışmalar eşit puan alarak ikinciliği paylaştı. “Taç Mahal” isimli çalışma ise üçüncülüğe layık görüldü.
‘SONRAKİ YILLARDA DEVAM EDECEK’
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Meltem Gemalmayan ve Bilgehan Kamacı’nın jüri olduğu yarışmada İranlı profesyonel heykeltıraş Mahdi Khakpour’un “Medusa” çalışması ise büyük ilgi gördü. Etkinliğin amacıyla ilgili açıklama yapan Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Zeynep Onur, eğitim kurumlarını Alanya ile buluşturduklarını söyleyerek “Öğrenciler ve vatandaşlar gün boyunca denize girerek, heykel yaparak ve şarkılar söyleyerek çalışmalarını sürdürdü. Festival havasında geçen etkinliğimiz ile eğitimin sadece dört duvar arasında kısıtlanmaması gerektiğini göstermek istedik. İçinde bulunduğumuz kente dokunarak başlattığımız yarışmamızı sonraki yıllarda daha da büyüterek devam ettireceğiz” dedi. Etkinliğe Mercan Kırtasiye, Ergün Kırtasiye, Ofis Alanya, La Vie Kafe, Shakespeare Kafe, Mc Donalds, Leman Kültür ve Doctors Kafe sponsor oldular.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AHEPAlanya Hamdullah Emin PaşaMimarlık BölümüAlanya Kumdan Heykel Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
Bil öğrencileri uyardı
Bil öğrencileri uyardı
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim