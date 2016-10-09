AHEP'ten bir ilk

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nin Alanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 1. Alanya Kumdan Heykel Yarışması Galip Dere Plajı’nda yapıldı. Özel Alanya HEP Koleji İlkokulu ile Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ve halk arasından amatör katılımcıların ilgi gösterdiği yarışmada “At” isimli kumdan heykel birincilik ödülünü kazanırken “Sfenks” ve “El” isimli çalışmalar eşit puan alarak ikinciliği paylaştı. “Taç Mahal” isimli çalışma ise üçüncülüğe layık görüldü.

‘SONRAKİ YILLARDA DEVAM EDECEK’

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Meltem Gemalmayan ve Bilgehan Kamacı’nın jüri olduğu yarışmada İranlı profesyonel heykeltıraş Mahdi Khakpour’un “Medusa” çalışması ise büyük ilgi gördü. Etkinliğin amacıyla ilgili açıklama yapan Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Zeynep Onur, eğitim kurumlarını Alanya ile buluşturduklarını söyleyerek “Öğrenciler ve vatandaşlar gün boyunca denize girerek, heykel yaparak ve şarkılar söyleyerek çalışmalarını sürdürdü. Festival havasında geçen etkinliğimiz ile eğitimin sadece dört duvar arasında kısıtlanmaması gerektiğini göstermek istedik. İçinde bulunduğumuz kente dokunarak başlattığımız yarışmamızı sonraki yıllarda daha da büyüterek devam ettireceğiz” dedi. Etkinliğe Mercan Kırtasiye, Ergün Kırtasiye, Ofis Alanya, La Vie Kafe, Shakespeare Kafe, Mc Donalds, Leman Kültür ve Doctors Kafe sponsor oldular.

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