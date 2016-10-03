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AHEP'te renkli söyleşi

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, her sene 25 Eylül’ü izleyen haftada kutlanan “İtfaiye Haftası” kapsamında bir söyleşiye ev sahipliği yaptı

AHEP'te renkli söyleşi

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, her sene 25 Eylül’ü izleyen haftada kutlanan “İtfaiye Haftası” kapsamında bir söyleşiye ev sahipliği yaptı

03 Ekim 2016 Pazartesi 22:07
AHEP'te renkli söyleşi
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DÜNYADA ve Türkiye’de önde gelen yangın söndürme sistemi üzerine hizmet veren firmalardan Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Tecim Alanya’ya gelerek öğrenciler ve akademisyenler ile sohbet etti. Aynı zamanda Volkan İtfaiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev alan Tecim, AHEP Üniversitesi öğrencilerine kurumsal iletişim alanında edindiği tecrübelerini aktardı. Söyleşiye katılan Alanya İtfaiye Müdürü Mehmet Oral da Volkan İtfaiye ile uzun yıllardır süregelen ilişkilerinden söz etti. Söyleşi sonrası öğrencilerle fotoğraf çektiren Tecim, öğrencilerin alışılagelmişin dışında bir sektör olmasından dolayı söyleşiyi oldukça ilgiyle dinlemelerinden ve soru sormalarından dolayı memnuniyetini ifade etti. Çok keyifli bir söyleşi geçirdiğini dile getiren Tecim, AHEP Üniversitesi’ne davetleri için teşekkür etti.
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Alanya Hamdullah Emin PaşaAHEPÜniversitesiİtfaiye Haftası
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