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AHEP'lilerden İngilizce oyun

AHEP Üniversitesi gençleri, ünlü yazar Charles Dickens'ın 'A Christmas Carol' yani 'Bir Noel Şarkısı' isimli eseriyle bugün seyirci karşısına çıkacak

AHEP'lilerden İngilizce oyun

AHEP Üniversitesi gençleri, ünlü yazar Charles Dickens'ın 'A Christmas Carol' yani 'Bir Noel Şarkısı' isimli eseriyle bugün seyirci karşısına çıkacak

24 Aralık 2017 Pazar 21:40
AHEP'lilerden İngilizce oyun
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BÖLGE tarihinde ilk kez bir tiyatroyu İngilizce sahnelemek için Alanya seyircisinin karşısına çıkacak olan üniversiteliler son provalarını yaptı. Alanya'da yerli ve yabancı tiyatroseverleri buluşturacak olan İngilizce tiyatro, bugün saat 16.00'da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek. Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın 'Bir Noel Şarkısı' adlı eserinden uyarlanan ve yeni yıl ruhunu yansıtan tiyatro oyunu için son provalarını yapan öğrenciler, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Öğretim Elemanı Gülşah Çelik tarafından uyarlanan ve yönetilen oyunu, Alanyalı vatandaşların yanısıra bölgede yaşayan çok sayıda yabancının ilgiyle takip etmesini bekliyorlar. Başta AHEP Rektörlüğü olmak üzere Bölüm Başkanı Güler Siper Saksi'nin de özel ilgileri ile desteklenen sanat faaliyetinin son provalarında AHEP'te renkli görüntüler yaşandı. Oyunda rol alan, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey'in oğlu Alpay Nurettin Güzbey de performansıyla büyük beğeni topluyor. 
TİYATROSEVERLER MERAKLA BEKLİYOR
Alanya ve bölge tarihinde bir ilk olacak bu etkinlik, aynı zamanda öğrencilerin yabancı dile yatkınlıklarına da katkı sağlayacak. 2018'e doğru geri sayımı yaşadığımız bu süreçte Alanya'nın sosyal hayatına farklı bir hareket getirecek, yerli ve yabancı Alanyalı tiyatroseverleri buluşturacak olan ilginç etkinlik bugün sahnelenecek. 'Bir Noel Şarkısı' adlı oyun, bugün 16.00'da AKM'de Alanya seyircisiyle buluşacak. Biletler AHEP Üniversitesi'nden ve AKM bilet gişesinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AHEP Üniversitesi Gençleri
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