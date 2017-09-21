Açıkta kalan öğrencilerin bekleyişi sürüyor

ORTAOKUL öğrencilerinin liselere yerleştirilmesini sağlayan TEOG sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından tarihe karıştı. Ancak TEOG mağdurları bitmedi. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde binlerce öğrenci ‘ya puanları yetmedikleri ya da bölgelerinde istedikleri okul bulunmadığı için’ açıkta kaldı.

Yani 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlamasının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen binlerce öğrenci hâlâ bir okula yerleştirilemedi. Sözcü TV ekibi de milli eğitim müdürlüklerine giderek veli ve öğrencilerin çaresiz bekleyişine kulak verdi. İşte ‘okulsuz’ geçen dördüncü günde yaşananlar ve tepkiler…