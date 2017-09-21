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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Açıkta kalan öğrencilerin bekleyişi sürüyor

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi pazartesi günü başladı. Ancak hâlâ okul bulamayan liseliler var. Milli Eğitim müdürlüklerinde 'mağdur' kalabalığı her geçen dakika artıyor

Açıkta kalan öğrencilerin bekleyişi sürüyor

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi pazartesi günü başladı. Ancak hâlâ okul bulamayan liseliler var. Milli Eğitim müdürlüklerinde 'mağdur' kalabalığı her geçen dakika artıyor

21 Eylül 2017 Perşembe 13:24
Açıkta kalan öğrencilerin bekleyişi sürüyor
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ORTAOKUL öğrencilerinin liselere yerleştirilmesini sağlayan TEOG sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından tarihe karıştı. Ancak TEOG mağdurları bitmedi. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde binlerce öğrenci ‘ya puanları yetmedikleri ya da bölgelerinde istedikleri okul bulunmadığı için’ açıkta kaldı.

Yani 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlamasının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen binlerce öğrenci hâlâ bir okula yerleştirilemedi. Sözcü TV ekibi de milli eğitim müdürlüklerine giderek veli ve öğrencilerin çaresiz bekleyişine kulak verdi. İşte ‘okulsuz’ geçen dördüncü günde yaşananlar ve tepkiler…

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Anahtar Kelimeler:
TEOGAçıktaKalanöğrenciler
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