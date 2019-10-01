Açıkğretim öğrencileri dikkat! Alanya Milli Eğitim'den önemli 'tarih' duyurusu

ALANYA Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptığı açıklamada "2019-2020 / I. Dönem Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Meslek Lisesi, Açık Öğretim Orta Okulu yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Orta Okulu için Alanya Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi için yüz yüze eğitim veren meslek liselerinden başvuru yapılabilir." dedi.