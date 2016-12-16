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Açık öğretimde bir yenilik daha

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, açık öğretim öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders seçimini e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, “Ayrıca bundan sonra ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin appstore ve googleplay marketlerinden ücretsiz indirilebilen açık öğretim liseleri isimli uygulama ile cep telefonlarından da yapılabilecek” dedi

Açık öğretimde bir yenilik daha

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, açık öğretim öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders seçimini e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, “Ayrıca bundan sonra ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin appstore ve googleplay marketlerinden ücretsiz indirilebilen açık öğretim liseleri isimli uygulama ile cep telefonlarından da yapılabilecek” dedi

16 Aralık 2016 Cuma 17:35
Açık öğretimde bir yenilik daha
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EPALE Eğitim Çalıştayı ve bazı seminerlere katılmak üzere kentte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, İpekyolu Halk Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret etti. Burada kurum müdürü ve müdür yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konuşan Başyemenici, açık öğretim faaliyetlerinin artık daha kolay ve kısa zamanda yürütülmesi için kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin artık e-devlet sistemi üzerinden yürütüleceğini belirtti. Başyemenici, “Ayrıca bundan sonra www.eba.gov.tr web adresinde açık öğretim öğrencilerinin istifade etmeleri için konu anlatımlarının ve diğer ders materyalleri de yer alacak. Bunu da inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Ayrıca bundan sonra ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin appstore ve googleplay marketlerinden ücretsiz indirilebilen açık öğretim liseleri isimli uygulama ile cep telefonlarından da yapılabilecek” şeklinde konuştu.
Kurumlarına yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ise, Başyeminici’ye kurs öğrencilerinin el emeği ile yaptıkları işlemeli bir Türk bayrağı hediye etti.
Ziyarette Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde görevli uzman Ömer Yusuf Şekerci ile Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Yıldız da hazır bulundu.
Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinden kentten ayrıldılar. 
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Anahtar Kelimeler:
Açık öğretimMehmet Zeki Başyemenici
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