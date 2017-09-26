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6 milyon öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Okul Sütü programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu uygulama döneminde yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz” dedi

6 milyon öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Okul Sütü programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu uygulama döneminde yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz” dedi

26 Eylül 2017 Salı 12:49
6 milyon öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtılacak
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GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 25 Ekim 2017 tarihinde ihalesi yapılacak olan Okul Sütü programıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
“Geleceğin yetişkinleri olacak anasınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilerimize süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Okul Sütü programı uygulanmaktadır. Türkiye’deki toplam süt üretim miktarımız yıllık 18,5 milyon tondur. Bu sütün yaklaşık 9 milyon tonu sanayiye gitmektedir. Okul Sütü programında ise yılda yaklaşık 60 bin ton süt kullanılmaktadır. Okul Sütü programını, bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa olarak ülkesel ölçekte 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uyguluyoruz. 6 yıldır başarıyla uygulanan bu program kapsamında toplam 1 milyar 500 milyon kutu (300 bin ton süt ) süt dağıtımı gerçekleştirildi. Bu uygulama döneminde ise yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz. Programın 7. uygulama yılındaki okul sütü dağıtımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 05 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve dönem boyunca devam edecek. 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü, öğrencilerimize pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle dağıtılacak.”

OKUL SÜTÜ İHALESİ 25 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayacak olan Okul Sütü temini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre “Açık İhale” usulüyle 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
GIDA Tarım Ve Hayvancılık BakanıEşref FakıbabaOkul Sütü
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