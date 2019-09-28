'40 yıldır Türkiye'ye adam yetiştirdik'
Eğitimdeki tecrübesini, çağın yenilikleri ile entegre ederek bilime, sanata, spora ve teknolojiye dayalı eğitim kültürünü benimseyen Alanya Final Eğitim Kurumları, Anadolu Lisesi ile eğitim öğretime devam ediyor.
Uğur KANBEROĞLU
FİNAL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, Alanya’da bulunan Final Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti. Ertem, öğretmenlerle toplantı yaparak yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Türkiye’nin eğitim markası olan Final’in eğitim politikasıyla öğrenciler üstünde eğitim ve öğretim konusunda etkili olacağını söyleyen Ertem, daha büyük başarılara imza atılacağını vurguladı. Ertem, “Final Eğitim Kurumları, 40 yıldır kendisine değil Türkiye Cumhuriyeti’ne adam yetiştirdi. Bundan böyle de bilgili, sınavlarda başarılı, demokrasiye inanmış vatansever gençler yetiştirmeye devam edecektir” dedi. Alanya Final Eğitim Kurumları Yöneticisi Necat Küçük ise yapılan ziyaretlerin kendilerine yol gösterdiğini, motive ettiğini söyleyerek Genel Müdür Şevket Ertem’e teşekkür etti.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|5
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
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|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
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|P
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|6
|18
|2. Man City
|6
|13
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|6
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|11
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|6
|11
|6. Bournemouth
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|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
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|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
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|6
|6
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|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2