banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

'40 yıldır Türkiye'ye adam yetiştirdik'

Eğitimdeki tecrübesini, çağın yenilikleri ile entegre ederek bilime, sanata, spora ve teknolojiye dayalı eğitim kültürünü benimseyen Alanya Final Eğitim Kurumları, Anadolu Lisesi ile eğitim öğretime devam ediyor. 

EĞİTİM 27.09.2019, 18:18
'40 yıldır Türkiye'ye adam yetiştirdik'
banner404

Uğur KANBEROĞLU

FİNAL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, Alanya’da bulunan Final Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti. Ertem, öğretmenlerle toplantı yaparak yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Türkiye’nin eğitim markası olan Final’in eğitim politikasıyla öğrenciler üstünde eğitim ve öğretim konusunda etkili olacağını söyleyen Ertem, daha büyük başarılara imza atılacağını vurguladı. Ertem, “Final Eğitim Kurumları, 40 yıldır kendisine değil Türkiye Cumhuriyeti’ne adam yetiştirdi. Bundan böyle de bilgili, sınavlarda başarılı, demokrasiye inanmış vatansever gençler yetiştirmeye devam edecektir” dedi. Alanya Final Eğitim Kurumları Yöneticisi Necat Küçük ise yapılan ziyaretlerin kendilerine yol gösterdiğini, motive ettiğini söyleyerek Genel Müdür Şevket Ertem’e teşekkür etti.

#türkiye
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545