'40 yıldır Türkiye'ye adam yetiştirdik'

Uğur KANBEROĞLU

FİNAL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, Alanya’da bulunan Final Eğitim Kurumları’nı ziyaret etti. Ertem, öğretmenlerle toplantı yaparak yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Türkiye’nin eğitim markası olan Final’in eğitim politikasıyla öğrenciler üstünde eğitim ve öğretim konusunda etkili olacağını söyleyen Ertem, daha büyük başarılara imza atılacağını vurguladı. Ertem, “Final Eğitim Kurumları, 40 yıldır kendisine değil Türkiye Cumhuriyeti’ne adam yetiştirdi. Bundan böyle de bilgili, sınavlarda başarılı, demokrasiye inanmış vatansever gençler yetiştirmeye devam edecektir” dedi. Alanya Final Eğitim Kurumları Yöneticisi Necat Küçük ise yapılan ziyaretlerin kendilerine yol gösterdiğini, motive ettiğini söyleyerek Genel Müdür Şevket Ertem’e teşekkür etti.