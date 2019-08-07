3 bin 789 öğrenci ‘Alanya’ dedi

Kübra DUMAN

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumundan (YÖK), bu yıl Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) kontenjanı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla 3 bin 806’ya, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin kontenjanı ise yüzde 18’lik bir artışla 195’e yükseltmişti. Dün açıklanan YKS 2019 sonuçlarına göre YÖK, ALKÜ’ye verdiği kontenjanın yüzde 97.3’üne öğrenci yerleştirdi. 3 bin 711 öğrencinin yerleştiği ALKÜ’nün ek yerleştirmelerle kontenjanının tamamını doldurması bekleniyor.

İŞTE ALKÜ 2019- YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

“Diş Hekimliği Fakültesi: 72, Fen Bilgisi Öğretmenliği: 36, İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 72, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce): 62, Okul Öncesi Öğretmenliği: 62, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: 62, Sınıf Öğretmenliği: 62, Türkçe Öğretmenliği: 41, Havacılık Yönetimi: 62, Ekonomi ve Finans: 52, İnsan Kaynakları Yönetimi: 62, İşletme: 82, Uluslararası Ticaret: 82, Uluslararası Ticaret (İÖ): 52, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 72, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce): 72, Endüstri Mühendisliği: 52, Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce): 21, Gıda Mühendisliği (İngilizce): 12, İnşaat Mühendisliği: 62, İnşaat Mühendisliği (İÖ): 52, İşletme Mühendisliği (İngilizce): 11, Makine Mühendisliği (İngilizce): 72, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: 5, Beslenme ve Diyetetik: 62, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 62, Hemşirelik: 82, Mimarlık: 72, Tıp Fakültesi: 103, Gastronomi ve Mutfak Sanatları: 62, Turizm İşletmeciliği: 62, Bilgisayar Programcılığı: 41, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 41, Elektrik: 31, Mimari Restorasyon: 62, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 41, Ormancılık ve Orman Ürünleri: 57, Tapu ve Kadastro: 41, Bankacılık ve Sigortacılık: 103, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ): 103, Elektrik: 41, Emlak ve Emlak Yönetimi: 72, Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ): 62, İç Mekan Tasarımı: 72, İç Mekan Tasarımı (İÖ): 52, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi: 21, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 82, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ): 41, Sosyal Hizmetler: 52, Sosyal Hizmetler (İÖ): 52, Aşçılık: 41, Turizm Animasyonu: 57, Turizm Animasyonu (İÖ): 31, Turizm ve Otel İşletmeciliği: 103, Turizm ve Otel İşletmeciliği: 82, İkram Hizmetleri: 21, İşletme Yönetimi: 47, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: 62, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri: 52, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler: 31, Turizm ve Otel İşletmeciliği: 62, Çocuk Gelişimi: 52, Fizyoterapi: 72, İlk ve Acil Yardım: 72, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri: 62.” Öte yandan YÖK, Alanya HEP Üniversitesi’ne verdiği kontenjanın yüzde 40’ına tekamül eden 78 öğrenci yerleştirdi. Ek yerleştirmelerle kontenjanın doluluk oranın yüzde 65’e ulaşması bekleniyor. Yabancı kontenjanını 97’ye yükselten Alanya HEP’in ücretli olması nedeniyle Türkiye şartlarında göre yerleştirme sonuçlarının normal olduğu belirtilirken, Alanya HEP’in ek kontenjanlarla yabancı öğrenci sayısını arttırması bekleniyor.