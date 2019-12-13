2020 LGS sınav takvimi belli oldu mu? | LGS’ye kaç gün kaldı?

LGS adaylarının merak ettiği sınav takvimi, ÖSYM’nin 2020 sınav takvimini açıklamasından sonra yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversiteye girme hayali kuran öğrenciler 2020 LGS takvimi belli oldu mu? LGS’ye kaç gün kaldı sorularını sormaya başladı. İşte detaylar…

2020 LGS SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2020 LGS sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS başvuru tarihi ise 3-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adaylar elektronik ortam üzerinden başvuru yapabilecekler.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan diğer sınav takvimi bilgileri ise şöyle:

LGS'YE KİMLER GİREBİLİR? LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.