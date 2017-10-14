2018'de üniversiteye giriş yeni sınav sistemi nasıl olacak?

BU yıl 2 milyondan fazla adayın gireceği ve aileleriyle birlikte milyonların nasıl bir model olacağını merakla beklediği Üniversiteye Geçiş Sistemi’nin (ÜGS) ayrıntıları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı. En bomba değişiklik 200 puanı aşanlarla ilgili yapıldı. Üniversiteye girişte kaç sınav olacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? Kaç puan türüne göre tercih yapılacak? Tercihler nasıl yapılacak?

İşte Yekta Saraç'ın yeni sistemle ilgili söyledikleri:

- Sınavın yeni adı Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı oldu.

- Daha önce 4 ay süren sınavlar bir hafta sonunda bitirilecek...

- Türkçe ve Matematik sınavın merkezi olacak...

- Milli Eğitim müfredatı esas alınacak...

- Şu an var olan 18 puan türü var. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz fakat her bir puan türünde Türkçe ve Matematik ağırlıkta olacaktır.

SINAVLAR İKİ OTURUMDA YAPILACAK

- Sınav Haziran ayında bir hafta sonu yapılacak.

- Adaylar iki ayrı oturuma katılacak.

- Sabah yapılacak olan ilk oturumda adaylar genel yetenek sınavına alınacak. İlk oturum Türkçe ve Temel Matematikten oluşacak.

- İkinci oturum aynı gün öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri sınavları yapılacak.

- Dil sınavı ise Pazar günü uygulanacak. Yabancı Dil'de soru sayısı 80 olarak belirlenmiş durumda.

BİRİNCİ OTURUMA KATILMAK HERKESE MECBUR

- Birinci oturum bütün adaylar için zorunlu olacak ve sorular MEB'in ortak müfredatından oluşacak.

- İlk oturumda 40 Türkçe, 40 Matematik sorusundan oluşacak. İlk oturumdan sonra adaylar için öğlen arası verilecek. Türkçe ve Matematik sorularının ağırlığı eşit olacak.

- Yabancı Dil'de soru sayısı 80 olarak belirlenmiş durumda.

4 YILLIK EĞİTİM HAKKI KAZANMAK İÇİN 180 PUAN ŞARTI

- Temel Yeterlilik Testi'nde en az 150 puan alanlar yüksekokullara giriş hakkı kazanacak.

- Temel Yeterlilik Testi'nde en az 180 puan ve üzerinde alanlar 4 yıllık Lisans Eğitimine devam etme hakkı kazanacak.

- Temel Yeterlilik Testi'nden alınan 200 puanın 2 yıllık geçerliliği olacak.

- Adaylar isterse bir sonraki sene puanlarını kullanabilecekler. Adayların aynı puanı kullanabilmeleri için tercih yapmamış olmaları gerekiyor.

İKİNCİ OTURUMDA 4 TEST YAPILACAK

- İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya'dan 40, Sosyal Bilimleri 40, Matematik 40 ve Fen Bilimleri 40 sorudan oluşacak.

- Oturumların süresi daha sonra belirlenecek.

- İkinci oturumda Sözel Bölümler için Edebiyat-Coğrafya'nın yüzde 50 Sosyal Bilimlerin yüzde 50 ağırlığı olacak.

- Sayısal için Matematik yüzde 50, Fen Bilimleri yüzde 50, Eşit ağırlıkta da Matematik ve Türkçe yüzde 50 ağırlıklara sahip olacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

- Yerleştirmede ön lisans puanlarında temel yeterlilik puanı esas alınacak.

- Lisans puan türünde ise 4 puan türü esas alınacak. Sözel sayısal eşit ağırlık ve dil. Temel yeterlilik testinin ağırlığı yüzde 40 olacaktır.

- Ortaöğretim başarı puanını hesaplanmasına herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

'YALIN, SADE, KOLAY ANLAŞILABİLİR, KOLAY YÖNETİLEBİLİR'

Yeni sistemimiz daha yalın sade kolay anlaşılabilir ve kolay yönetilebilirdir. Türk yükseköğretimi için çok önemli bir eşiği atlıyoruz. Bu, Temel yeterlilik puanının oluşturulması ve temel yeterlilik sınavının oluşturulmasıdır.

BU SENE UYGULANMAYA BAŞLANIYOR

- Riski, mevcut sisteme göre çok daha az olan yeni bir sisteme geçiyoruz, öğrenci ve bu sınavı yönetenler açısından. Bunun için hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya başlıyoruz.

SINAV SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

- (Sınav sürelerine ilişkin bir karar alındı mı?) Stres yaşamamaları için gereken sürenin tespiti hususunda hem eğitim bilimcilerden hem de psikologlardan görüş alıyoruz. Birinci oturum çok daha kısa bir müddet olacak.Toplamda bütününde soru başına düşen dakika hesaplarına baktığımızda bu 2006-2009 yılları arasında bir dakika idi. Daha sonra 1,5-1,7 arasında süre veriliyordu. Önceliğimiz adaylarımızın rahat ve huzur içinde bu sınavı yapacak süreye sahip olmaları.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINACAK MI?

- Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla ilgili bir husus. ÖSYM başkanımızla bu husus da masaya yatırdık. Zannederim ki geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var. Ama bu güvenlik endişeyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım.

ÖĞRENCİLERÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ DEĞİŞTİRMESİNLER

- Eğitim ve öğretimdeki her bir değişiklik anne ve babalarının canlarına, yani çocuklarına dokunmak demektir. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerimizi değiştirmesinler. Yeni düzenleme ile sınavı, öğrencilerimiz, aileleri, rehberleri ve bizler için daha yalın hale getirmeyi planlıyoruz.