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Dünyaya çog erken gelmişiz 

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

09 Aralık 2017, 00:00

BİLADER, evel zamanındakı gıtlıı annadıverdidim dün. Haggatan dünyaya erken gelmişiz. Ne irezilligler çegdim bi görseniz. Yeme içme gıtıdı. Bi tas tarhanaya beş gişi gaşıg sallarıdı. Yanna da bi soğan gırılırdı. Yemeg engiidi. Hindiki gibi sofrayı, o vakıtlar görseg, heralda kafayı üşüdürdüg. 
Emme lekin o vakıtlarda da halı vaktı yerinde olanlar envayi çeşid yemeg bişirirleridi. O zamanlarda Alanya'dakı ağaların evlerinde güccüg sovanlı et yahnisi, üsdüne et didilmiş piriç pilavı, üsdü maydunuzlu gavırmalar, sadeyaalı tavuglar, gumbar dolması, laba dolması, öküz halvası, gülüglü çorba, gıvrım, velasıl kelam envayi çeşid yemegler bişer deyi duyardıg. Engi yemegleri de iramedli Gög Hasaneel'in Aşa Deze'ye, Kirazların Esme Aba'ya, Baddiyar Aba'ya, Ağacbacageelin Aşa Deze'ye bişirddirirlerimişimiş. Soona da alt çeneyi hep barabar oynadırlarımışımış. Esgiden "Alt çene oynamadan olmaz geviş, geviş olmazsa olmaz seviş" delleridi. Bilader, böön benim yazı da Güccüg Emirah'ın filimi gibi oldu emme idare edin. Engi annadıglarım filim deel hakikad.  
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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