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Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı

Uganda'da yaşayan Mohammad Ssemanda isimli adam, 3 kadınla tek bir düğün ile evlendi. Adamın eşlerinden ikisinin kardeş olması dikkatleri çekti

Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı

Uganda'da yaşayan Mohammad Ssemanda isimli adam, 3 kadınla tek bir düğün ile evlendi. Adamın eşlerinden ikisinin kardeş olması dikkatleri çekti

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:00
Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı
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UGANDALI Mohammad Ssemanda, 3 kadınla aynı anda evlendi. Eşlerine ayrı ayrı düğün yapmak istediğini söyleyen adam maddi durumu elvermediği için toplu düğünle 3 eşiyle hayatını birleştirdi.

GELİNLERDEN İKİSİ KARDEŞ

Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan düğün töreni ülkenin Wakiso bölgesinde gerçekleşti. 50 yaşındaki adamın 3 eşinden ikisinin kardeş olduğu öğrenildi. Eşlerinin ayrı düğün istediklerini ancak maddi durumunu bildikleri için tek organizasyonu kabul ettiklerini söyleyen Ssemanda, "Eşlerim arasında kıskançlık yok. Her birinin ayrı bir evi var. Daha çok çalışıp onlara daha fazla destek olacağıma söz veriyorum" dedi.

5 ÇOCUĞUNUN ANNESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Gelinlerin 48, 27 ve 24 yaşında oldukları belirtilirken, Ssemanda'nın 47 yaşındaki Salmat Naluwugge isimli kadından 5 çocuğu olduğu ifade edildi. 20 yıldır Ssemanda ile beraber yaşayan kadın kocasına bu tören için teşekkür ederek, bu davranış onun eşleri arasında hiçbir ayrımcılık yapmayacağını da gösterdi diyerek ona teşekkür etti.

Uganda'daki bu tuhaf düğünün belediye meclisinde bir Şeyh tarafından kıyıldığı bildirildi.

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