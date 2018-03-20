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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı

İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i oturuma katılmaya çağırdı

Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı

İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i oturuma katılmaya çağırdı

20 Mart 2018 Salı 21:14
Zuckerberg, İngiltere'de ifadeye çağrıldı
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DCMS Komisyonu Başkanı Damian Collins konuyla ilgili kaleme aldığı  mektubunda, Facebook hakkındaki veri ihlali iddialarına ilişkin düzenlenecek  oturuma katılarak, Zuckerberg'in komisyon üyelerini bilgilendirmesini talep etti.
Mektupta, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin nasıl  işlendiğine yönelik açıklama beklendiği ve oturuma katılımıyla ilgili  Zuckerberg'in komisyon üyelerine 26 Mart'a kadar geri dönüş yapmasının istendiği  vurgulandı.
 
Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal  medya hesabından, Zuckerberg'in, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına  yönelik iddialara açıklık getirmek için AP'de konuşma yapmaya çağrıldığını  açıklamıştı.
 
Soruşturma yürütülüyor
 
İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının  Facebook'ta 50 milyon hesaptan kişisel veri topladığı, ABD seçimleri ile Brexit  referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere  Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi  Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin  iddiaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını  duyurmuştu.
 
Şirket usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor.
 
İhlalleri eski şirket çalışanı duyurmuştu
 
İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie  tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da  derlendiği savunulmuştu.
 
İngiliz Channel 4 haber kanalının dün yayımladığı gizli kamera  çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin  itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet  verilebileceğini söylerken görülmüştü. Görüntülerde, Cambridge Analytica Yönetim  Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim  kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.
 
Bu arada Facebook'un hisseleri de dün, veri ihlali iddialarının  ardından yüzde 8,1 değer kaybıyla son 5,5 yılın en sert günlük düşüşünü  yaşamıştı.
 
Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla  ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin  incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi  görevlendirdiğini açıklamıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Zuckerbergİngiltere
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