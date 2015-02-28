Zihinsel engelli kadını böyle taciz etti

28 Şubat 2015 Cumartesi 13:27
BİR otobüste yaşanan ve güvenlik kameralarına takılan görüntülerde Marlin, kadın yolcunun elini sıkmak istiyor. Kadın elini uzatıp sonra da geri çekiyor. Buna sinirlenen Marlin, sert bir yumrukla kadını yere düşürüyor. Yere düşen kadınını taciz edildiği kısımlar ise videodan çıkarılmış. Marlin'in 1984'e kadar ulaşan bir suç dosyası bulunuyor. Saldırı ve tecavüzden daha önce ceza alan Marlin, bu saldırıdan 9 yıl hapis cezası aldı.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 12:37