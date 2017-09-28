Zengin talip arayan ikizler: Kocamızı paylaşmayı sorun etmeyiz!

TUTTUKLARI moda bloğu ve yan yana çekilen bu pozları sayesinde tanınan esmer ikizler, hala üniversite öğrencisi.



Farklı markaların reklâmını yaparak ayda 10 bin ruble (yaklaşık 615 lira) kazanan Fakteyeva kardeşler, "Her şeyi birlikte yaptığımız takdirde kocamızı paylaşmayı sorun etmeyiz." diyor.

Bu yılbaşında bir blogger'ın eteklerini kaldırdığı ve kalçalarının ekrana yansıdığı bir videoyla gündeme gelen ikizler, şimdilerde daha iyi bir hayat yaşamak için bir multi-milyoner arayışına girmiş.



Müstakbel kocalarının "iki eşi olacağı için sıradan bir adam olamayacağını" söyleyen Fakteyeve'lar, hayallerindeki partneri ise "aşırı zengin ve açık fikirli" diye tanımlıyor.

İkizler yerel işadamları ve siyasetçilerden bu arayışları için yardım da istedi. Aleksandr Donskoy adlı bir belediye başkanı ise ikilinin yardımına koştu.