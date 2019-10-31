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Zelenski, Türk şirketinin yaptığı yolu test etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, büyük bölümünün yapımını Türk şirketinin üstlendiği, ülkenin doğusundaki Zaporoje-Mariupol otoyolunu bizzat test etti.

DÜNYA 29.10.2019, 19:40
Zelenski, Türk şirketinin yaptığı yolu test etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynanın doğusunda Re-Think adlı yatırım forumuna katılmak üzere geldiği Mariupol kentinde, Türk şirketi Onur Taahhüt ve Ukraynalı şirketler tarafından yenilenen Zaporoje-Mariupol otoyolunu test etmek için direksiyon başına geçti.
Otoyolun onarımının 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Ukraynalı lider, Hükümetimize ve bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yolun 70 kilometresini 3 yılda inşa ettiler, 130 kilometrelik bu çok önemli otoyolu ise 3 ayda tamamladılar dedi. Zelenski, forumun açılışında yaptığı konuşmada da otoyolun inşasında yer alan şirketlere ve kişilere teşekkür etti.
 
Zelenski, daha sonra forumda Türkiyenin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Türk iş insanları ile bir süre sohbet etti.
 
BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: UKRAYNADA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR
 
Forumda DHAya açıklamada bulunan Türkiyenin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Bu forum, Ukrayna'da ihtilaf yaşanan Donbas bölgesinin hemen yanı başındaki Mariupolde, Devlet Başkanı Zelenskinin kişisel inisiyatifi ile düzenleniyor. Zelenski, bu foruma dair bilgileri Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmişti dedi.
 
Türkiyenin devlet ve özel sektör olarak forumu yakından takip ettiğini belirten Güldere, Ukraynada ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerimiz bu foruma katılıyor. Ukraynadaki Türk iş dünyasının temsilcileri de buradalar. Biraz önce Ukrayna Ulaştırma Bakanı ile konuşurken, Devlet Başkanı Zelenski de yanımıza geldi ve sıcak bir sohbet oldu. Ben de kendisine, İstanbulda ve Ankarada söylediği kazan-kazan formülüne sadık kaldığımızı, burada aktif şekilde bulunduğumuzu ilettim diye konuştu.
 
Ukraynanın etkin bir reform programını hayata geçirdiğini belirten Büyükelçi, bu ülkede önemli yatırım fırsatları olduğunun altını çizdi.
 

#Zelenski #Türk Şirketi
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