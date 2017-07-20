Yüzlerce asker, alkış yağmuruyla uğurladı

GENELKURMAY Başkanlığı Twitter hesabından da paylaşılan veda görüntüsüne, yalın fakat anlam yüklü bir “Teşekkürler” notu düşüldü. Eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers (61), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bilek güreşini kaybetmiş olsa da meclisin ve ordunun desteğini almış oldu.Fransa’da istifa eden Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma bütçesi konusunda tartışma yaşamış ve ardından istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Macron’un savunma bütçesinde kesintiye gidilmesini istemesi Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers tarafından normal karşılanmamıştı. Macron ile de Villiers arasındaki polemik istifayla sonuçlanmış oldu.