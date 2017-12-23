Yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni öldürüldü

MEKSİKA görülmemiş bir çete terörüne sahne oldu. Sosyal medyadaki videolarıyla yüzbinlerce takipçisi olan Meksikalı genç son paylaşımında ülkenin tanınmış bir uyuşturucu çetesi liderine hakaret edince öldürüldü.

Ntv'nin haberine göre Meksika'da Juan Luis Rosales adlı 17 yaşındaki genç 15 kurşunla vurulmuş halde bulundu.

"Kulakan korsanı" takma adıyla sosyal medyada büyük ün kazanan Juan Luis Rosales son olarak "daha çok tık almak için" "Jalisco uyuşturucu kartelinin" lideri Nemesio Servantes'e hakaret etmişti.

Servantes Meksika'nın yanı sıra ABD'nin de arananlar listesinde bulunuyor. Ülkenin en tehlikeli çetelerinden biri olan kartelin genci soğukkanlılıkla öldürdüğü sanılıyor.

Meksika yönetimi uyuşturucu çeteleri ile mücadelede yetersiz kalıyor. Günde 69 cinayet işlenen Meksika'da 2017'nin ilk 10 ayında 20 bin 878 kişi öldürüldü.