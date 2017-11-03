Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113307
ALTIN
157.074
DOLAR
3.8273
STERLİN
4.9887
EURO
4.4582
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
3 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Yuttuğu çakmak başına bela oldu

ABD'de bir adam, karnındaki ağrının sebebinin daha önce yuttuğu bir çakmak olduğunu ve çakmağın midesine zararlı bir sıvı akıttığını öğrendi

Yuttuğu çakmak başına bela oldu

ABD'de bir adam, karnındaki ağrının sebebinin daha önce yuttuğu bir çakmak olduğunu ve çakmağın midesine zararlı bir sıvı akıttığını öğrendi

03 Kasım 2017 Cuma 11:39
Yuttuğu çakmak başına bela oldu
banner404

ABD'DE bir adam, karnındaki ağrının sebebinin daha önce yuttuğu bir çakmak olduğunu ve çakmağın midesine zararlı bir sıvı akıttığını öğrendi.

MİDESİNDE PEK ÇOK YARA OLUŞMUŞ

Ağustos 2016'da şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye giden 49 yaşındaki  ABD'li adama yapılan kan ve idrar testleri temiz çıkarken, röntgen sonuçlarında çakmak benzeri bir madde görüntülendi. Ağustos 2017'de Case Reports in Emergency Medicine dergisinde yayınlanan makalede, "Röntgende görüntülenen çakmağın" adamın midesinde ters bir şekilde durduğu ve mideye zehirli ve kimyasal bir sıvı akıttığı söylendi. Bu sıvı, 49 yaşındaki adamın midesinde en genişi 5 mm olmak üzere, birçok gastrit-ülser yarası oluşmasına sebep oldu.

"EŞSİZ BİR PROBLEM"

Makalede, "Çakmaklar hem vücutta tıkanmaya sebep olma hem de vücuda zarar verecek sıvı akıtma nedenleriyle oldukça eşsiz bir problem. Çakmakların akıttığı sıvılarda bulunan zararlı maddeler arasında benzin, bütan, heksamin, gazyağı ve propan bulunuyor" denildi.

49 yaşındaki adamın kendi mide asidiyle birleşen çakmağın akıttığı sıvı, midede gastrit yaralarının oluşmasına sebep oldu. Zararlı sıvı, mide derisini eriterek mide asidini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili  Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi gastroenterologu Dr. Asim Shuja, "Dış maddeler sebebiyle meydana gelen ülser çok yaygın bir durum değil" dedi.

2 AYA İYİLEŞTİ

Endoskopi kullanılarak çıkarılan çakmaktan sonra Amerikalı adam ülseri için sekiz hafta boyunca düzenli ilaç kullandı ve iki ay sonraki doktor kontrolünde ülserin iyileştiği belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriKomik - İlginçDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkolü fazla kaçırınca Danimarka'ya mail atıp Grönland'ı istemiş
Alkolü fazla kaçırınca Danimarka'ya mail atıp Grönland'ı istemiş
Çete liderine hastanede infaz!
Çete liderine hastanede infaz!
İşteki son gününde Trump'ın Twitter hesabını sildi!
İşteki son gününde Trump'ın Twitter hesabını sildi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim