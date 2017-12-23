Yürüyen merdivenin yanından kayan gencin acı sonu

SON günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan video herkesin aklına gelen bir hareketin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.
KAYARKEN SONU KÖTÜ BİTTİ
Londra'da bir taraftar maç sonrasında metro merdivenlerinde kayarak inmeye çalışıp, heyecan ararken acı buldu.
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