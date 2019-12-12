Yunanistan'dan skandal hareket!

YUNAN askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

"TÜRKİYE'DEN GÖTÜRÜLDÜ"

CNN TÜRK Berlin temsilcisi görüntüleri şöyle yorumladı:

Bu görüntü aslında Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde durduğu, Türkiye'nin Yunanistan'daki göçmenleri geri gönderdiği iddiasını kanıtlayan önemli bir belge. Der Spiegel'in ulaştığı bu videoda, mültecilerin botlarla Yunanistan'dan Türkiye'ye götürüldüğünü görüyoruz.



Steffen Lüdke isimli bir gazetecinin ulaştığı bir video, bir ajans tarafından deşifre edilmeye çalışıldı.

Botların 4 metre boyunda olduğu, üzerinde asker kıyafeti bulunan kişiler tarafından alınan mültecilerin Türkiye tarafına geri getirildiğini görüyoruz.

