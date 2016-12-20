Yunanistan'a 'zehirli içecek' tehdidi

FAI/IRF adlı anarşist grup, bir internet sitesinde yayınladıkları mesajda, "Green Nemesis" adlı operasyonla aralarında uluslararası firmalara ait ürünlere tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit katarak yılbaşı tatili boyunca market raflarına yerleştirecekleri tehdidinde bulundu.



Amaçlarının bu firmaların ürünlerini iki hafta boyunca sattırmamak olduğunu ifade eden grup, mesajlarının yanı sıra kimyasal maddeleri nasıl içeceklerin içine enjekte ettiklerini gösteren bir de video yayınladı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terörle mücadele ekiplerince tehdide yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.



Şirketler, yaptıkları duyurularla aralarında çeşitli içecekler, süt ve domates sosu bulunan söz konusu ürünlerin bu dönemde marketlerdeki raflardan indirileceğini açıkladı.



Grup, benzer bir tehdidi üç yıl önce de gerçekleştirmişti.





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