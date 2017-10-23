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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan kaçakların FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri olduğu ve 2 kişinin eski emniyet müdürü olduğu belirlendi

Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan kaçakların FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri olduğu ve 2 kişinin eski emniyet müdürü olduğu belirlendi

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:05
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. “B&B” isimli sürat teknesinin yanına yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Kimliklerini ve pasaportlarını denize atan teknedeki 10 kişi, kontrolleri yapılmak üzere Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yapılan ilk kontrollerde denize atılan kimliklerin sahte Bulgar pasaportları olduğu ortaya çıktı. Kendilerini turist olarak tanıtan ve İngilizce konuşan 10 kaçağın FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlendi. Teknede 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk toplamda 10 Türk’ün olduğu, 2 kişinin ise Ukraynalı organizatör olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri tamamlanan kaçaklar, buradan Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Bodrum KOM Şubeye teslim edildi. Kaçaklardan birinin eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi, birinin de eski Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan Alparslan İlter olduğu ortaya çıktı. İlter’in mühendis eşi Banu İlter ile birlikte kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer kaçakların sorgularının devam ettiği bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetö üyeleriYunanistan
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