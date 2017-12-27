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Yunanistan’a kaçan askerlerin yargılanmasına başlandı

Darbe girişimi sırasında aralarında Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın ilk duruşması başladı

Yunanistan’a kaçan askerlerin yargılanmasına başlandı

Darbe girişimi sırasında aralarında Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın ilk duruşması başladı

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:38
Yunanistan’a kaçan askerlerin yargılanmasına başlandı
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FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde, aralarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle kalkış yapıp, İstanbul çevresinde darbe faaliyetlerine katılan ve bir kısmı Yunanistan'a kaçan subayların da bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari toplamda 19 eski havacı asker sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör, Osman Gider, Rifat Çelik, Salih Kukudasoğlu ve Talip Güler ile tutuksuz sanıklar Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz katıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklardan bazılarının avukatı da salonda hazır bulundu.
Dosyaya gelen evrakların okunmasının açıklanmasının ardından, iddianamenin özeti okunarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Duruşmaya, öğleden sonra savunmaların alınmasına geçilmek üzere ara verildi.
İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hukümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilirken, 6 sanığın ayrıca ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 19,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapisleri talep edilmişti.
Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında gıyabi (yokluklarında) tutuklama kararı verilen firari 8 sanığın ayrıca ''kasten öldürme'', yabancı memlekete firar", "askeri esyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9’ar yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiYunanistan
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