Yunanistan: Türk uçakları 47 kez hava sahamızı ihlal etti

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre dün Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Yunanistan'da Türkiye’ye ait 8 askeri uçak hava sahasını 47 kez ihlal etti. Türk uçakları 2016’dan beri ilk kez iki ülkenin milli bayramlar sırasında tatbikat ve uçuşlardan kaçınmasına yönelik anlaşmayı görmezden gelerek Yunan hava sahasını ihlal etmiş oldu. Türk uçakları ayrıca 2009’dan sonraki en çok ihlali yaptı.