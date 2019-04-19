'Yunanistan, Türk Akımı üzerinden Rus gazı satın alabilecek'

PROJE ile ilgili gazetecilere konuşan kaynak, "Türk Akımı’nın Bulgaristan ve Sırbistan’a uzatılması için çalışmalar aktif şekilde sürüyor. Ancak Rus gazının Yunanistan’a sevkiyatı konusunda farklı ihtimaller var. İlki, gazın Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gönderilmesi" dedi. Protokolde belirtilen ikinci bir ihtimalin de Yunanistan’dan İtalya’ya doğru uzanacak Poseidon boru hattı olduğunu belirten kaynak “Aynı zamanda inşa edildiğinde Trans Adriyatik boru hattı da kullanılabilir. Üçüncü enerji paketi çerçevesinde bu mümkün. Tüm bunlar masadaki seçenekler arasında” ifadelerini kullandı. Türk Akımı’nın uzatılması hakkında Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere iki olasılık üzerinde duruluyor. Rusya ise nihai kararın Avrupa Komisyonu’ndan alınacak net garantiler doğrultusunda alınacağını açıkladı. Trans Adriyatik boru hattı projesi ile Azerbaycan gazının Avrupa’ya sevkiyatı planlanıyor. Boru hattı Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik denizinin dibinden geçerek İtalya’ya uzanacak.