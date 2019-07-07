Yunanistan sandık başına gidiyor: Anketler Yeni Demokrasi'yi işaret ediyor

YUNANİSTAN'DA bugün halk, erken genel seçim için sandık başına gidiyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın erken seçim kararıyla 4 ay öne çekilen seçime 20 siyasi parti katılacak. Son anketler ise seçim yarışının Çipras’ın lideri olduğu sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi(ND) arasında geçeceğini gösteriyor.

Yunanistan’da kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen bugün, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta oy kullanacak. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Miçotakis'in hükümeti kurması bekleniyor

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90'larda damgasını vurmuş isimlerden Miçotakis'in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis'in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis'in partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali bulunuyor.

Çipras, "ana muhalefet lideri" olarak devam edebilir

Bu durumda, "ülkenin en genç başbakanı" olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına anamuhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu ittifak partisi Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve AP seçimlerinde kan kaybına uğrayan aşırı sağ Altın Şafak partilerinin de yeni dönemde Mecliste yer alacağı tahmin ediliyor.