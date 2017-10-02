Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.222
DOLAR
3.5699
STERLİN
4.7373
EURO
4.1913
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
banner468

Yunanistan nüfusu gittikçe azalıyor

Yunanistan'ın nüfusu, 2016'da 25 bin 894 kişi azaldı

Yunanistan nüfusu gittikçe azalıyor

Yunanistan'ın nüfusu, 2016'da 25 bin 894 kişi azaldı

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:05
Yunanistan nüfusu gittikçe azalıyor
banner404

YUNANİSTAN'DA 2016 yılında 92 bin 898 kişi doğdu, 118  bin 792 kişi öldü. 
 
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere  göre, ülkede 2016’da ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı.
 
Yunanistan’da 2016’da 92 bin 898 kişi doğdu, 118 bin 792 kişi öldü.  Buna göre ülke nüfusu 25 bin 894 kişi azaldı.
 
Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya bölgesindeki Rodop  ilinde de ise 2016’da 830 doğuma karşılık bin 276 kişi hayatını kaybetti.
 
Ülkede son yıllarda kadınların gittikçe daha büyük yaşlarda ve daha az  sayıda doğum yaptığına dikkat çekildi.
 
2016’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 7,5 oranında  düşüş, birlikte yaşamalarda ise artış kaydedildi.
 
Yunan medyasında konuya ilişkin haberlerde, evlilik ve doğum  oranlarında kaydedilen sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe  yaşalandığı ve azaldığı belirtildi.
 
2011'de yapılan sayımda, Yunanistan nüfusunun 10 milyon 816 bin 286  olduğu belirlenmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNICEF'ten 76 milyon dolarlık çağrı!
UNICEF'ten 76 milyon dolarlık çağrı!
ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını üstlenen örgüt belli oldu
ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını üstlenen örgüt belli oldu
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim