Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor
Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
İddiaya göre, DEAŞ'lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.
Tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu.
Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.
YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTEMİŞ
Türkiye tarafından sınır dışı edilen; ancak Yunanistan kabul etmeyince ara bölgede kalan ABD vatandaşı DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B.'nin, kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan'a gönderileceğini bildirdi.
Öte yandan sınır dışı edilecek kişinin gönderileceği ülke konusunda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' (YUKK) yönetmeliğinin 51'inci maddesi gözetililiyor. Buna göre; yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebi göz önünde bulunduruluyor.
YABANCI BASIN İLGİ GÖSTERDİ
Öte yandan Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Dünyanın her yerinden gelen basın mensupları, teröristi görüntülemeye çalıştı.
Bazı yabancı basın mensupları ise DEAŞ'lı ile görüşmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Yunanistan'a geçmek istedi. Araçla geçişlerine izin verilen basın mensuplarının, tampon bölgede durmalarına ise izin verilmedi.
Yunanistan tarafında da Yunanlı gazetecilerin gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.
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