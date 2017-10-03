Yunanistan'daki Kerbela anmasında inanılmaz görüntüler!

YUNANİSTAN'IN başkenti Atina yakınlarında Kerbela katliamını anan Şii'lerin programında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı programda jiletli zincirler dikkat çekti.
KERBELA KATLİAMI İÇİN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın liman kenti Pire'de; Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
JİLETLİ ZİNCİRLERLE GELDİLER
Kerbela'da yaşananlar nedeniyle ağıt yakan Şiiler, jiletli zincirlerle sırtlarına vurdu.
GÖRÜNTÜLER GÜN BOYU SÜRDÜ
İnanılmaz görüntülerin ortaya çıktığı anma programı gün boyu sürdü.
İşte Yunanistan'daki Şii'lerin Kerbela anmasında yaşananlardan kareler:
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