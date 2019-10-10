Yunan vekilden boyunu aşan sözler! Türkiye'yi tehdit etti

BARIŞ Pınarı Harekatı, Yunanistan’da ana gündem maddesi oldu. Operasyon başlamadan önce dahi tüm sabah programlarında bu operasyon ihtimali konuşuldu. En çarpıcı gelişmelerden biri ise ülkenin en büyük özel kanallarından SKAİ’a konuk olan iktidar partisi Yeni Demokrasi milletvekili ev aynı zamanda uluslararası hukuk profesörü Angelos Syrigos’un ifadeleriydi.

KÜSTAH SÖZLER: "ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI BİR GELİŞME, BİR İŞGAL"

Gelişmeyi “Uluslararası hukuka tamamen aykırı bir gelişme. Bir işgal” diye niteleyen Syrigos, Türkiye’nin operasyon ihtimaline (yayın sabah saatlerinde olduğu için operasyon henüz başlamamıştı) en çok karşı olan ülkelerden birinin Fransa olduğunun altını çizdi.

"FRANSA'NIN YANINDA YER ALIRIZ"

YPG/PKK üyelerini resmi heyet statüsünde Paris’te ağırlayan Fransa’nın bu terör unsurlarıyla birlikte operasyona dahil olarak Türkiye’nin karşısına dikilmesi durumunda, “Yunanistan da Fransa’nın yanında yer alacaktır (savaşa dahil olacaktır)” diye konuştu.

Söz konusu yayında kişisel görüşlerini paylaşan Syrigos’un bu ifadeleri, sosyal medya paylaşımımız sonrası Türkiye’de büyük ses getirdi. Savaş çığırtkanlığının ahmaklıktan öte bir şey olamayacağı görüşü, yapılan yorumlarda adından söz ettirdi.